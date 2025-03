Porto Alegre Porto Alegre recebe grandes nomes do skate mundial para mais um final de semana de STU Pro Tour

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O acesso às arquibancadas livres do STU é gratuito. Foto: Alex Rocha/PMPA O acesso às arquibancadas livres do STU é gratuito. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Assim como ocorreu no primeiro fim de semana de STU Pro Tour em Porto Alegre, grandes nomes do skate brasileiro e internacional retornam às pistas da Orla 3 do Guaíba neste sábado (29) e domingo (30). Para as disputas de vert (skate vertical) e mini ramp, skatistas premiados no park e street inclusive participaram novamente – além de novos atletas se integrarem à competição.

O curitibano Gui Khury, vencedor do park masculino no último domingo, é um dos brasileiros aguardados no vert. É o atual campeão mundial de vertical (em Roma, 2024) e multirrecordista do Guinness World Records. Além dele, Rony Gomes, campeão mundial em 2013 e idealizador do Circuito Vert Battle desde 2016, também estará na capital gaúcha.

Entre os estrangeiros, a espanhola Naia Laso, 1º lugar no park feminino do STU em Porto Alegre, e o italiano Alessandro Mazzara, 3º colocado no park masculino na semana anterior, também são esperados nas modalidades.

O vert masculino ainda terá atletas olímpicos, como Pedro Barros e Augusto Akio. Campeão brasileiro de vertical aos 16 anos, o curitibano Luigi Cini, da mesma forma, está credenciado para o campeonato. No feminino, nomes conhecidos como os das paulistas Raicca Ventura, que já possui medalhas internacionais em sua carreira, e Dora Varella, quarta colocada na final do skate park feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024, além da alemã Lilly Stoephasius, fazem parte do plantel.

O acesso às arquibancadas livres do STU é gratuito, mediante retirada de ingresso neste link. O ticket é válido conforme disponibilidade de lugar.

A classificação etária do evento é de 16 anos. A entrada de menores de 16 anos apenas será permitida desde que estejam acompanhados de responsável legal, que deverão preencher e entregar o termo de responsabilidade do acompanhante na entrada e permanecer no local da competição enquanto o menor estiver presente.

Programação

Sábado

12h: Abertura para o público

Mini Ramp Pro Attack

13h40 às 16h45: Qualificatórias – Mini Ramp Pro Attack

17h às 18h: Semifinal – Feminina Mini Ramp Pro Attack

19h15 às 20h – Last Trick + DJ

STU Pro Tour Vert

18h05 às 19h: Fase 1 – Vert

19h15 às 20h: Fase 2 – Vert

Domingo

15h: Abertura para o público

Mini Ramp Pro Attack

14h55 às 15h45: Semifinais – Mini Ramp Pro Attack Masculina

16h35 às 17h15: Final – Mini Ramp Pro Attack Feminina

19h20 às 20h: Final – Mini Ramp Pro Attack Masculina

STU Pro Tour Vert

15h55 às 16h25: Semifinal – Vert

17h25 às 18h: Final – Vert

