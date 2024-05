Geral Âncora da CNN chora ao vivo ao noticiar tragédia familiar em enchente no RS

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O jornalista ficou com a voz embargada e chorou durante um momento dramático. (Foto: Reprodução)

O âncora da CNN Brasil Leandro Magalhães chorou ao vivo durante a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul na noite de segunda-feira (13). O jornalista ficou com a voz embargada e chorou durante um momento dramático. Leandro se emocionou ao contar que um filho encontrou o corpo do pai, que não queria ir embora de casa após as enchentes provocadas pelas fortes chuvas em São Leopoldo.

“Uma outra informação lamentável é que o mau cheiro está muito grande e as pessoas estão comentando que mais um corpo foi retirado [dos escombros]. Mais um filho que estava tentando entrar em contato com o pai”, disse Leandro Magalhães.

Leandro afirmou que o Corpo de Bombeiros encontrou o pai sem vida. “Não é a intenção da CNN mostrar”, afirmou ele.

Em seguida, o âncora contou que conseguiu convencer, com um tenente dos Bombeiros, uma senhora a ir com a filha para um abrigo. “Mais cedo, tivemos uma informação positiva de que a senhora Solange, de 68 anos, que não queria sair de casa, foi convencida a passar o aniversário ao lado da filha”.

Ele afirmou que a cidade segue sem energia elétrica. “Os bombeiros e os policiais estão alertando diretamente aos moradores já que não há eletricidade. Eles dão o comunicado nas redes sociais, mas como há moradores que ficaram [em suas casas], estão avisando diretamente também”.

