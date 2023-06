Rio Grande do Sul Anderson Nunes é o novo superintendente da PRF no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira (à dir.), empossou o novo superintendente da instituição no estado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (26), o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernando Oliveira, deu posse ao novo superintendente da instituição no Rio Grande do Sul, o Policial Rodoviário Federal Anderson Nunes. A cerimônia, realizada na sede do MPE-RS, contou com a presença de diversas autoridades e membros da sociedade.

Anderson é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e tem pós-graduação em Direito Constitucional e Direito Previdenciário. Antes de ingressar na carreira policial, serviu como fuzileiro naval. Ele ingressou na PRF em 2005, na delegacia de Santana do Livramento, e atualmente estava lotado em Pelotas, onde foi integrante da primeira equipe tática do estado.

Na área administrativa, atuou no Núcleo de Apoio Técnico (assessoramento jurídico), na Corregedoria-Regional, na Superintendência Executiva e no setor de Administração e Finanças da PRF do RS. Também desenvolveu trabalhos em processos administrativos disciplinares no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Corregedoria-geral e também na análise de recursos hierárquicos para o diretor-geral da PRF.

Em seu discurso de posse, o novo superintendente frisou que não buscará apenas resultados imediatos, mas sim resultados perenes que mantenham a instituição como referência de atenção com a sociedade nos seus seis mil quilômetros de rodovias federais no Rio Grande do Sul. “Vamos conquistar nossos 95 anos de história como polícia humanizada e polícia cidadã com o combate ao crime sem perder o senso de responsabilidade com os direitos humanos”.

O diretor-geral desejou boa sorte ao superintendente Anderson Nunes e destacou a importância de trabalhar para fortalecer a tradição da PRF como polícia eficiente e humana, e para recuperar a imagem de polícia cidadã, aquela na qual a mediação precede a força. “Precisamos nos cercar de bons gestores para assegurar que os serviços alcancem seus destinatários, e isso só é possível por meio de uma gestão séria e competente e prova da coisa pública. Estou certo de que você fará, meu amigo, um grande trabalho aqui, articulado e integrado com as demais forças públicas”, completou Fernando Oliveira.

No Rio Grande do Sul, a PRF conta com 826 Policiais Rodoviários Federais para realizar o policiamento dos seis mil quilômetros de rodovias e estradas federais. Sua estrutura é composta pela sede administrativa, em Porto Alegre, e por 13 delegacias e 35 unidades operacionais estrategicamente localizadas em todas as regiões do estado.

2023-06-26