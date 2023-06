Polícia Homem é preso por caça de tatus em Dom Pedro de Alcântara, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Durante a vistoria no interior do carro, foram encontrados três tatus silvestres já sem vida e sem nenhuma procedência Foto: Divulgação/PRF Durante a vistoria no interior do carro, foram encontrados três tatus silvestres já sem vida, e sem nenhuma procedência. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu neste domingo (25) um homem com três tatus abatidos. A ação ocorreu na BR-101, em Dom Pedro de Alcântara, no Litoral Norte gaúcho. Em fiscalização ostensiva na rodovia, os policiais abordaram um Gol emplacado em Fazenda Rio Grande/PR.

Após consulta aos sistemas, os PRFs verificaram que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso e o veículo estava com o licenciamento vencido. Durante a vistoria no interior do carro foram encontrados três tatus silvestres já sem vida e sem nenhuma procedência.

O motorista, de 29 anos, declarou que vinha de Santana do Livramento, local onde também teria caçado os animais e os levaria até sua residência em Fazenda Rio Grande, no Paraná.

O homem e os animais silvestres mortos foram encaminhados para a polícia judiciária de Torres. Ele poderá responder por crime contra a fauna silvestre e por violar a suspensão do direito de dirigir. O veículo foi recolhido a depósito.

