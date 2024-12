Porto Alegre André Coronel comandará Secretaria-Geral de Governo de Porto Alegre em 2025

Atualmente, Coronel é chefe de Gabinete de Melo.

Na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou a permanência de três gestores do atual governo na equipe do novo mandato: Cassio Trogildo, na Governança, André Machado, na Habitação, e André Coronel, hoje chefe de Gabinete. Coronel assumirá em 2025 a futura Secretaria-Geral de Governo, que integra o conjunto de ajustes administrativos a ser enviado para a Câmara Municipal em janeiro.

Conforme o prefeito, a reorganização será pontual para dar mais eficiência nos encaminhamentos da gestão e ajustar competências de políticas públicas. “Teremos ajustes simples a fim de fazer mais e melhor pela cidade. Após a análise dos vereadores, a Secretaria-Geral de Governo assumirá papel importante na rotina da gestão, integrando as demais pastas e dando celeridade na tomada de decisão para que as entregas tenham ritmo, em um esforço que o André Coronel já vem desempenhando”, afirmou Melo.

Com relação à permanência dos secretários, reforça que a decisão mira a continuidade de políticas públicas simbólicas. “O desenvolvimento rural e o diálogo transparente com o Orçamento Participativo cresceram sob a liderança do Cassio, da mesma forma que a regularização fundiária e a política habitacional avançaram consistentemente na gestão do André Machado. Manter esse trabalho significa continuar evoluindo em áreas de atendimento direto à população”, avaliou o prefeito.

O projeto de lei consolidando as mudanças administrativas está em fase final de elaboração pela equipe do Escritório de Transição e será encaminhado em janeiro, respeitando o fim do ano eleitoral. Entre as alterações confirmadas na proposta a ser apreciada pelo Legislativo está também a extinção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF), permanecendo o Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

Anunciados para a gestão em 2025:

– Secretário municipal de Educação (Smed) – Leonardo Pascoal

– Diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) – Bruno Vanuzzi

– Diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – André Machado

– Secretário de Governança – Cassio Trogildo

– Secretário-geral de Governo (projeto de lei) – André Coronel

