Grêmio Depois de anunciar a saída do Grêmio, Renato Portaluppi passou a ser o principal alvo para assumir o comando técnico do Vasco

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Renato já teve duas passagens pelo cruz-maltino, 2006 e 2008 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato já teve duas passagens pelo Cruz-maltino, 2006 e 2008. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de anunciar a saída do Grêmio, Renato Portaluppi passou a ser o principal alvo para assumir o comando técnico do Vasco, que ainda não contratou o sucessor de Rafael Paiva, demitido em final de novembro. Não seria o primeiro trabalho do treinador no cruz-maltino. Ele já teve duas passagens pelo clube, com momentos e sucessos distintos.

Renato chegou ao time em julho de 2005 e conseguiu o livrar da zona de rebaixamento, o que garantiu sua permanência em 2006. Foi justamente nesse ano que ele teve seu ápice no clube ao bater na trave em duas frentes: vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo e sexto lugar no Campeonato Brasileiro, ficando a dois pontos da vaga na Libertadores.

O comandante deixou o clube em abril de 2007, em meio às eliminações no Campeonato Carioca e Copa do Brasil – a última de forma precoce –, e foi substituído por Celso Roth. Em sua despedida, ele desabou em lágrimas e afirmou ter trabalhado no “melhor clube” da sua vida. Por incrível que pareça, o Vasco é a único time dos quatro grandes do Rio que Renato não atuou na época de jogador.

Após mais de um ano da demissão, Renato voltou ao cruz-maltino em setembro de 2008 com o mesmo objetivo da primeira vez: salvar a equipe do rebaixamento. Só que, desta vez, o desfecho foi diferente, com a primeira queda à segunda divisão na história do clube. Ao todo, ele permaneceu por 124 jogos em pouco menos de dois anos, o que segue sendo o maior período no comando técnico do time no século XXI.

Ídolo do Grêmio, Renato se consolidou como treinador ao conquistar com o clube gaúcho uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018), além de cinco troféus do Campeonato Gaúcho (2018, 19, 20, 23 e 24).

Grêmio

O Grêmio estaria perto de confirmar a contratação de um técnico renomado: Hernán Crespo. O argentino, conhecido tanto por sua trajetória como jogador quanto pelos êxitos como treinador, desponta como um dos principais nomes para ocupar o lugar de Renato.

Crespo, que teve uma carreira marcante como atacante no futebol europeu, encerrou sua jornada como atleta no Parma, clube italiano com o qual manteve uma relação especial. Sua família ainda vive na cidade, o que influenciava sua preferência por propostas no continente europeu. Contudo, com a falta de opções concretas, o treinador agora busca novos horizontes.

A estreia de Crespo como técnico aconteceu em 2014, quando iniciou nos times de base do Parma, assumindo no ano seguinte o comando profissional do Modena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/depois-de-anunciar-a-saida-do-gremio-renato-portaluppi-passou-a-ser-o-principal-alvo-para-assumir-o-comando-tecnico-do-vasco/

Depois de anunciar a saída do Grêmio, Renato Portaluppi passou a ser o principal alvo para assumir o comando técnico do Vasco

2024-12-13