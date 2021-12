Colunistas André Mendonça após indicação para o STF: “Agradeço ao povo brasileiro e à minha família”

Por Flavio Pereira | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











André Mendonça na entrevista de ontem, logo após ter nome aprovado para o STF pelo plenário do Senado. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aprovado ontem pelo plenário do Senado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado André Mendonça disse em entrevista que dedicava esta conquista “ao povo brasileiro, porque minha formação foi em escolas públicas, graças aos impostos de todos os brasileiros, e à minha família, meu esteio”. Mendonça, que já foi ministro da Advocacia-Geral da União e titular da pasta da Justiça e Segurança Pública, teve duas vitórias: a primeira, na Comissão de Constituição e Justiça e logo a seguir, no plenário do Senado. André Mendonça é o segundo ministro indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro. O primeiro foi Kassio Marques.

Persistência de Bolsonaro garantiu a indicação

O nome do ministro André Mendonça sofreu um forte boicote do senador Davi Alcolumbre, que defendia o nome do Procurador-Geral da Republica, Augusto Aras, para a vaga no STF. Alcolumbre não conhece o temperamento de Jair Bolsonaro e acreditou que protelando a sabatina de Mendonça, o presidente da República desistiria da indicação. Jair Bolsonaro manteve a indicação e autorizou seus representantes no Congresso a agirem politicamente para pressionar Alcolumbre, um típico representante do baixo clero do Congresso, que viveu seus momentos de glória. Mas que acabou derrotado.

Petrobras cortando gorduras

A Petrobras continua identificando interessados na compra da Refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ontem, a empresa anunciou a conclusão do processo de venda da Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, para a Mubadala Capital, dos Emirados Árabes, com o pagamento de US$ 1,8 bilhão (R$ 10,1 bilhões) para a Petrobras. Também estão sendo concluídos os trâmites para transferir o controle da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas, cuja assinatura ocorreu em 25 de agosto deste ano, e a Unidade de Industrialização do Xisto, no Paraná, cujo contrato foi assinado em 11 de novembro.

Em teste, urna eletrônica do TSE foi invadida quatro vezes

O Tribunal Superior Eleitoral evita comentar, mas 26 hackers, ou, como a Justiça Eleitoral prefere chamar, “investigadores cibernéticos”, promoveram ataques e penetraram nos sistemas das urnas para verificar sua segurança. Foram identificados, no dia 26 de novembro, quatro “achados”, ou seja, eles conseguiram furar bloqueios das urnas. As Forças Armadas se limitaram a enviar alguns observadores, mas não quiseram participar dos testes, a despeito de o comandante cibernético do Exército, general Heber, integrar o Comitê de Transparência, também não quiseram participar da comissão avaliadora dos testes.

Reino Unido: segundo lugar no mundo em contágio por covid?

O médico e deputado federal Osmar Terra comenta a notícia de que o Reino Unido, com 70% da população vacinada, ocupa o segundo lugar no mundo em contágios:

“Ora, se o Reino Unido foi o primeiro lugar do mundo a se vacinar e já passou de 70% da população vacinada, por quê está tendo um grande surto de contágio agora? Antes de colocar a culpa na população, é bom verificar a eficácia das vacinas para as novas cepas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas