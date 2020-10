Magazine Andressa Suita arrasa em fotos de primeiro ensaio após sua separação

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modelo, que se separou recentemente de Gusttavo Lima, recebeu elogios de diversas famosas. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A modelo Andressa Suita postou em seu Instagram, na noite desta terça-feira (27), as primeiras fotos do primeiro ensaio estrelado por ela após a separação do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Diversas famosas elogiaram a modelo nos comentários. “Maravilhosa e cheia de luz”, comentou a influencer Mileide Mihaile. “Princesa”, escreveu a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

“Marré lindaaaa”, disse a cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa. Suely Suita, mãezona de Andressa, também elogiou a filhota: “maravilhosa, que Deus te abençoe, minha princesa loira!!! Luz, muita luz”. “Tão maravilhosa”, ainda comentou a ex-BBB Paulinha Leite.

Separação

O fim do casamento, que foi oficializado em 2015, foi confirmado no último dia 9. Andressa e Gusttavo são pais de dois meninos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos. No começo do ano, eles planejavam uma terceira gravidez.

“Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está separado da modelo Andressa Suita. O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação. Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica. O artista não comentará mais o assunto. A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal. Contamos com a compreensão e respeito de todos”, comunicou a assessoria, negando traição.

Para o colunista Leo Dias, Gusttavo falou sobre o término do casamento. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, afirmou o sertanejo de 31 anos ao jornalista.

A modelo já não usa a aliança em suas redes sociais e teria deixado a mansão milionária do casal em Goiás para voltar a viver na antiga casa deles, em um condomínio de luxo de Goiânia. As crianças estariam com a mãe.

No Twitter, Gusttavo confundiu os fãs ao escrever “melhor terminar, cada um por si”,na tarde desta sexta-feira (9) para logo em seguida revelar que se tratava de um trecho de sua nova música, Café e Amor.

No Instagram, Andressa e Gusttavo postaram a mesma foto há uma semana, um registro em família com Gabriel e Samuel na porta de um jatinho. O cantor chegou a mostrar os meninos brincando dentro da aeronave em um vídeo compartilhado com os fãs.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine