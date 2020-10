Magazine Kim Kardashian é criticada por festa de aniversário organizada na pandemia

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Kim Kardashian celebrou seu aniversário de 40 anos com sua família e amigos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Kim Kardashian causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de aniversário que ela organizou durante a pandemia do novo coronavírus.

A socialite decidiu levar seus familiares e amigos mais próximos a ilha particular para comemorar os seus 40 anos. Em uma publicação no Instagram, ela posa ao lado de vários convidados – que incluem os irmãos Rob, Khloé e Kourtney Kardashian, além de Kendall Jenner – e reflete sobre seus privilégios.

“40 e me sentindo tão abençoada. Não há um único dia que eu não leve a sério, especialmente durante esses momentos em que todos nós somos lembrados das coisas que realmente importam. Para o meu aniversário este ano, não consegui pensar em uma maneira melhor de aproveitá-lo senão passá-lo com algumas das pessoas que ajudaram a me transformar na mulher que sou hoje”, ela começou a legenda. “Antes da Covid-19, acho que nenhum de nós realmente apreciava o simples luxo que era poder viajar e estar junto com a família e amigos em um ambiente seguro.”

Kim também explicou que ela pediu que seus convidados respeitassem a quarentena nas últimas semanas e fizessem exames médicos antes de irem para a sua festa. “Surpreendi meu círculo mais próximo com uma viagem a uma ilha particular, onde poderíamos fingir que as coisas estavam normais apenas por um breve momento. Dançamos, andamos de bicicleta, nadamos perto de baleias, andamos de caiaque, assistimos a um filme na praia e muito mais”, contou. “Percebo que, para a maioria das pessoas, isso é algo que está muito fora de alcance agora, então, em momentos como esses, sou humildemente lembrada de como minha vida é privilegiada.”

Vários seguidores da socialite reprovaram o a festa, apontando que ainda não é seguro fazer grandes reuniões de pessoas.

