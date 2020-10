Magazine Adele afirma que não tem pressa de lançar novo álbum e brinca: “Prefiro tomar uma taça de vinho”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Adele também fez questão de falar sobre a sua perda de peso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora britânica Adele, que voltou aos holofotes com a sua apresentação no Saturday Night Live deste fim-de-semana, brincou com a plateia presente, dizendo que não está com pressa em lançar seu próximo álbum de estúdio.

Adele também fez questão de falar sobre a sua perda de peso: “Eu sei que estou realmente muito diferente desde a última vez que você me viu, mas, na verdade, por causa de todas as restrições da Covid-19 e das proibições de viagens, eu tive que viajar com pouca bagagem e só pude levar metade de mim e esta é a metade que escolhi”.

Ao iniciar sua esquete no Saturday Night Live, Adele se apresentou: “Olá, sou Adele Adkins, tenho 32 anos”, disse ela na esquete.

“Você pode me conhecer como a cantora Adele. Estou aqui porque tive muitas tristezas na vida”, continuou. “Primeiro aos 19 anos, e depois mais famoso aos 21 anos. E então ainda mais famoso aos 25 anos”, brincou se referindo aos títulos numéricos de seus três primeiros álbuns.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine