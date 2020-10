Em nota divulgada no fim da semana passada, a assessoria do cantor disse que o casamento acabou após “um desgaste normal da relação”.

Na tarde dessa terça (13), Gusttavo escreveu no Twitter: “Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”.