Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

"Criamos o hábito da despedida e ela entendeu que tanto eu quanto o papai saímos pra trabalhar e voltamos", explicou Sabrina.

Assim como muitas mães ao redor do mundo, Sabrina Sato também sofre ao ter que deixar a filha para ir trabalhar. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora mostrou como se despede de Zoe, de 1 ano e 11 meses.

”Não é fácil o momento da despedida, sair de casa pra trabalhar quando nossos filhos são pequenos. Me perguntava se era melhor sair escondida da Zozo, em um momento de distração dela para evitar o choro ou se era melhor conversar e explicar que eu precisava trabalhar e que voltava logo”, escreveu a apresentadora.

No registro compartilhado por Sabrina, Zoe aparece desejando um ”bom trabalho” para a mãe. No colo do pai, o ator Duda Nagle, a pequena ainda dá um abraço de despedida na apresentadora e fala ”eu te amo”.

”Criamos o hábito da despedida e ela entendeu que tanto eu quanto o papai saímos pra trabalhar e voltamos. E que essa separação é saudável. E que estamos juntos sempre”, explicou Sabrina.

