Conchata Ferrell, a Berta de "Two and a half men", morre aos 77 anos

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Conchata Ferrell chegou a ser indicada ao Emmy. Foto: Reprodução/Instagram Conchata Ferrell chegou a ser indicada ao Emmy. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Conchata Ferrell, atriz que ficou mundialmente conhecida pela personagem Berta em “Two And A Half Men” (Dois Homens e Meio) morreu na segunda-feira (12), aos 77 anos de idade. A informação foi divulgada pelo site Deadline na tarde desta terça (13) e confirmada pela Warner do Brasil, que transmite o seriado.

A atriz morreu por complicações após uma parada cardíaca, cercada por sua família no Hospital Sherman Oaks, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Ela descobriu no início do ano que sofria de uma grave infecção renal, e em julho seu marido informou à imprensa norte-americana que ela havia sido internada e respirava com ajuda de aparelhos após o ataque cardíaco.

A atriz chegou a receber indicações ao Emmy por seu papel como Susan Bloom na série L.A. Law, além da própria personagem Berta, em 2005. Conchata Ferrell nasceu em 28 de março de 1943 na cidade de Charleston, em West Virginia e deixa seu marido, Arnie, e uma filha, Samantha.

Jon Cryer, intérprete de Alan, um dos protagonistas da série, escreveu sobre Conchata Ferrell no Twitter: “Ela era um ser humano lindo. Estou chorando pela mulher que vou sentir saudades e pela alegria que ela trouxe a tantas pessoas.”

Segundo o ator, nos primeiros dias de gravação de Two And a Half Men, contou à atriz que era seu fã, mas ela só acreditou quando ele citou falas de um seriado exibido nos anos 1970 para que ela entendesse que ele estava falando sério.

“Estou feliz que eu com certeza sabia o quanto eu era sortudo por dividir o palco com ela”, disse o ator, acrescentando que 2020 está sendo “impiedoso”.

Melanie Lynskey, atriz que fez a personagem no mesmo seriado, também se manifestou. “Estou chorando. Ela era a mulher mais calorosa e graciosa. Seu marido, Arnie, ia a cada gravação de Two And a Half Men e sentava na plateia, orgulhoso.”

