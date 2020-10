Porto Alegre Oficina mostra como adaptar brinquedos para crianças com deficiência

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Através da adaptação do circuito de alimentação, passam a funcionar a partir de um interruptor externo. Foto: Alex Rocha/PMPA Através da adaptação do circuito de alimentação, passam a funcionar a partir de um interruptor externo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma oficina da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) realizada nesta terça-feira (13) mostrou como adaptar brinquedos eletrônicos para serem doados a crianças com deficiência. O objetivo é ensinar a transformar brinquedos com um sistema eletrônico simples para serem utilizados por crianças com deficiência físico-motora, cognitiva e/ou sensorial. Através da adaptação do circuito de alimentação, passam a funcionar a partir de um interruptor externo.

A oficina foi realizada no Paço e contou com equipe de tecnologia assistiva da Ufrgs. O projeto Mil Brinquedos, Mil Sorrisos foi criado pelo Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre