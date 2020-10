Rio Grande do Sul Duzentos quilos de maconha são apreendidos e três pessoas presas em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Droga estava numa chácara no interior de Caxias do Sul. Foto: Divulgação/PCRS Droga estava numa chácara no interior de Caxias do Sul. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Duzentos quilos de maconha foram apreendidos e três pessoas presas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, durante operação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar na tarde desta terça-feira (13).

Agentes da Draco (Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) e brigadianos da 3º companhia e do 12º BPM cumpriram mandado de busca no interior da cidade, numa chácara na localidade de Parada Cristal. Além da maconha, foram recolhidas cocaína, crack, munições e 4 armas de fogo – 3 rifles e 1 espingarda.

O trio preso será indiciado por tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e receptação. Mais informações com a Draco de Caxias do Sul, com o delegado Luciano Righês Pereira.

