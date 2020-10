Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apresenta resultados da operação feriadão de Nossa Senhora Aparecida 2020 no RS

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Total foi de 63 acidentes, sendo 15 ocorrências graves que resultaram em 72 pessoas feridas e 4 mortes durante o feriado. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou, nesta segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Iniciada à meia noite da última sexta-feira (9), as ações tiveram como objetivo o combate à criminalidade e à prevenção de acidentes mediante a realização de policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de ocorrências graves.

Para garantir segurança e fluidez das rodovias federais no Rio Grande do Sul, a PRF atuou com reforço de efetivo, e a operação resultou na fiscalização de mais de 8.900 pessoas e 8.700 veículos. Durante o período da operação, foram realizados quase 400 testes de etilômetro com o objetivo de conscientizar os usuários da rodovia quanto ao risco do consumo de bebida alcoólica e a condução veicular, e de retirar motoristas embriagados do trânsito. Ao todo, 64 condutores foram autuados por embriaguez ao volante.

Segurança Viária

Cumprindo com sua missão de promover a mobilidade e a segurança viária, os agentes da PRF flagraram condutores e passageiros desrespeitando a legislação de trânsito durante o feriadão. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o não uso do cinto de segurança gerou 502 autuações. A fiscalização de ultrapassagem em local proibido flagrou 398 condutores realizando essa manobra, uma das mais associadas a acidentes graves.

A PRF registrou no Rio Grande do Sul um total de 63 acidentes, sendo 15 ocorrências graves que resultaram em 72 pessoas feridas e 4 mortes durante o feriado.

Criminalidade

Em paralelo às ações preventivas de segurança viária, a PRF reforçou ações pontuais de combate ao crime. De 09 a 12 de outubro, 16 pessoas foram detidas por crimes diversos.

Dados nacionais

O balanço nacional da Operação Nossa Senhora Aparecida 2020 realizada pela Polícia Rodoviária Federal registrou 973 acidentes de trânsito nas rodovias federais de todo País. Ao todo, 1.165 pessoas ficaram feridas e 75 pessoas morreram no local do acidente. A operação foi realizada entre os dias 9 e 12 de outubro.

Nesse período, a PRF realizou mais de 6,2 mil testes de bafômetro e flagrou 783 pessoas dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais de todo o país. A falta do cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo gerou 4,8 mil autuações. Mais de mil pessoas, condutores e passageiros, foram flagrados sem capacete pelas rodovias. Ao todo, 268 motoristas foram multados porque usavam o celular enquanto dirigiam.

A PRF contou com um efetivo de mais de 10 mil policiais. A operação resultou na fiscalização de mais de 130,1 mil pessoas e 135,9 mil veículos.

Em 2019, o feriado do dia 12 de outubro ocorreu durante o fim de semana. Portanto, não houve operação de feriado prolongado com dados comparativos em relação a este ano.

Em paralelo às ações preventivas, a PRF foi responsável pela detenção de 537 pessoas por diversos crimes, dos quais foram 112 crimes de trânsito. No período da operação, foram recuperados 92 veículos. Também foram apreendidos 1,5 tonelada de maconha e 64 kg de cocaína durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020.

