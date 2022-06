Tecnologia Android 13: Google lança novo sistema operacional para celulares; veja detalhes

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Baseado em pilares como privacidade, conexão e dispositivos, o Android 13 chega com mais calma e menos barulho que a geração anterior. Foto: Google/Divulgação Baseado em pilares como privacidade, conexão e dispositivos, o Android 13 chega com mais calma e menos barulho que a geração anterior. (Foto: Google/Divulgação) Foto: Google/Divulgação

O Google apresentou detalhes do Android 13 durante o Google I/O, maior evento da empresa do ano – além disso, a empresa mostrou novos dispositivos, como celulares, relógio e até um óculos inteligente. Sem tantas novidades neste ano, a nova versão do sistema operacional aposta na continuidade do design colorido, trazido em 2021, e na conexão com diversos aparelhos inteligentes.

Baseado em pilares como privacidade, conexão e dispositivos, o Android 13 chega com mais calma e menos barulho que a geração anterior. Em 2021, a introdução de um design completamente diferente – e colorido – foi uma das maiores mudanças no sistema operacional desde a criação. Por isso, a ideia agora é aprimorar os conceitos já apresentados pelo Google.

A começar pelo sistema de personalização, o Material You, que vai se manter basicamente o mesmo, mas com um nível a mais de cor para o usuário. Além de poder customizar ícones e áreas de trabalho, a ferramenta vai incorporar, também, as cores ao tema utilizado pelo celular. Assim, os padrões e layout poderão ser quase totalmente customizados pelos usuários.

Outra atualização importante é na otimização do Android para tablets. Desde o último lançamento de sistema operacional, a empresa tem tentado melhorar a experiência dos usuários de telas maiores, que nem sempre encontravam a mesma qualidade de exibição contida no celular.

Com o Android 13, o Google espera resolver problemas de tamanho, resolução e acesso de mais de 20 aplicativos selecionados para tablets, como YouTube e Google Message. Além disso, a empresa vai adicionar uma barra de tarefas para que o usuário possa usar a função multitarefas de forma mais ágil.

Segurança e privacidade

Em relação à segurança, o Google também deu passos importantes no Android 13. De acordo com a empresa, as mensagens de texto para grupos no Message vão possuir criptografia de ponta-a-ponta, tecnologia que permite que apenas quem envia e quem recebe o conteúdo possa ter acesso a ele – os principais apps de mensagem tem a ferramenta.

Além disso, a empresa quer voltar a atenção para a carteira digital. A renomeada Google Wallet (antes, Google Pay) ganha recursos de segurança para tornar o uso mais prático e confiável. A intenção da companhia é que a carteira seja de tudo um pouco: meio de pagamento, chave de carro, cartão de embarque e de quarto de hotel. As funções devem incluir algum tipo de verificação e ficarão disponíveis nos meses subsequentes ao lançamento do Android 13.

Também considerando a carteira digital, o Google quer avisar os usuários quando o dinheiro está apertado no app. A integração da Wallet com aplicativos de localização, como o Google Mapas, vai poder cruzar informações e dizer ao usuário se o dinheiro na carteira é suficiente para fazer o trajeto, por exemplo. Seguindo o plano do Mapas, os apps vão considerar passagens de transporte, pedágios ou outras tarifas a serem pagas para chegar ao destino final.

A segurança física dos usuários também virou item na atualização do sistema operacional. Conforme a região em que o usuário está, o sistema emitirá um alerta de terremoto caso seja detectado alguma atividade anormal na localidade. Por sensores, o celular avisa o grau de perigo do terremoto e dá instruções de como proceder em caso de emergência. De acordo com a empresa, a ferramenta já está em uso por cerca de 25 países e deve chegar a mais lugares em breve.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia