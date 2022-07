Brasil Anestesista é preso por estupro de paciente que passava por cesárea em hospital no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Anestesista foi filmado colocando o seu pênis na boca da paciente durante o parto Foto: Reprodução de TV Anestesista foi filmado colocando o seu pênis na boca da paciente durante o parto. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um médico anestesista foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (11), por estupro no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele abusou sexualmente de uma paciente enquanto ela estava sedada e passava por uma cesárea em um hospital em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Funcionários da instituição de saúde filmaram o anestesista colocando o seu pênis na boca da paciente durante o parto. A gravação foi entregue à polícia.

O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) abriu, nesta segunda-feira (11), um processo para expulsar o anestesista. Segundo o presidente da entidade, Clovis Bersot Munhoz, “as cenas são absurdas”.

A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual da Saúde repudiaram a conduta do médico anestesista. “Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao Cremerj. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família”, afirmaram em nota.

“Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor”, prossegue o texto. A polícia tenta descobrir outras possíveis vítimas do anestesista.

