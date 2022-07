Todos os imóveis estavam vazios, incluindo a igreja, a primeira ortodoxa do País. Dois bombeiros que atuavam no combate às chamas ficaram feridos. Eles sofreram queimaduras de segundo grau e foram encaminhados para o hospital com mais de 15% do corpo queimado.

Cerca de 30 viaturas e 80 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. Moradores de um prédio residencial tiveram que deixar os seus apartamentos por precaução.

As causas das chamas serão investigadas. O incêndio provocou diversos bloqueios no trânsito e afetou a circulação de ônibus na região.