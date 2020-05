Porto Alegre Anexo de hospital para pacientes de coronavírus será entregue nesta sexta

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

O espaço foi erguido em 30 dias com a construção modular do projeto. Foto: Divulgação/PMPA O espaço foi erguido em 30 dias com a construção modular do projeto. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A nova estrutura anexa hospitalar de Porto Alegre, destinada exclusivamente para combater o novo coronavírus, será entregue oficialmente nesta sexta-feira (29), às 9h30. Erguida junto ao HI (Hospital Independência), com doação das empresas Gerdau, Ipiranga, Grupo Zaffari e Hospital Moinhos de Vento, o serviço com 60 novos leitos será gerido pela Sociedade Sulina Divina Providência, que já é responsável pela gestão do HI.

O espaço foi erguido em 30 dias com a construção modular do projeto. A partir desta sexta, se iniciam as ações para instalar os equipamentos que irão propiciar o funcionamento pleno da estrutura.

