Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Após reunião com sua equipe, o prefeito Flávio Cassina (C) decidiu enviar ofício ao Palácio Piratini. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Caxias do Sul)

Depois de ter a sua região incluída na mudança de bandeira laranja (médio risco) para vermelha (alto) na nova etapa do modelo de “distanciamento controlado” para combate à pandemia de coronavírus, o prefeito de Caxias do Sul (Serra), Flávio Cassina, resolveu pedir que o governo do Rio Grande do Sul reconsidere a decisão. O objetivo é evitar – ou ao menos amenizar – as restrições impostas às atividades.

Ele discutiu o assunto neste domingo com o seu Gabinete de Crise, que conta com o vice Edio Elói Frizzo e diversos secretários. Um ofício será encaminhado ao Palácio Piratini, já nesta segunda-feira, questionando a falta de um aviso prévio aos municípios sobre a mudança do status, que também outras três zonas do mapa (Santa Maria, Uruguaiana e Santo Ângelo). “Isso causa insegurança na tomada das decisões na área da saúde pública que estão sendo implementadas”, ressaltou o site da prefeitura caxiense, após o enconto.

Também será solicitado que o governo do Estado avalie os municípios com base em sua população, área e esforços (providências tomadas no setor da saúde durante a pandemia) – a proposta é subdividir a Serra Gaúcha por regiões: Hortênsias, Campos da Serra e Uva e Vinho.

Outro questionamento a ser feito ao governador Eduardo Leite diz respeito à capacidade de atendimento a pacientes de Covid-19. Em Caxias do Sul, a regulação de leitos é feita pelo próprio Estado, sendo que as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) são ocupadas por pacientes da região. “O governador deve cuidar, com especial atenção, a Bento Gonçalves”, defende Flávio Cassina.

A citação da cidade vizinha foi motivada pelo fato de esta ocupar o terceiro lugar no ranking gaúcho em óbitos pela doença (23) e a quarta colocação em diagnósticos positivos (754). Enquanto isso, Caxias do Sul soma menos da metade desses números, seja em casos confirmados (307) ou perdas humanas (6), ficando na décima-primeira posição em ambos os critérios.

Enquanto aguarda um recuo do Executivo estadual em relação à pauta, a prefeitura Caxias do Sul promete abrir 11 novos leitos de UTI para pacientes de coronavírus (dez no Hospital Pompéia e um no Hospital do Círculo), além de 15 estruturas instaladas recentemente na cidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Também garante que iniciará testagem de Covid-19 para pessoas com idade a partir de 50 anos, nos postos locais.

“Caxias do Sul fez e continua fazendo a sua parte”, salientou Flávio Cassina. “Montamos hospitais de campanha, aumentamos o número de leitos e pagamos por isso. Temos apenas seis óbitos registrados pela doença, então queremos que o governador olhe por nossa cidade”.

Além disso, como sempre vem fazendo desde o início da pandemia em março, a administração chamará todas as entidades e sindicatos envolvidos. “Vamos aguardar a posição de Eduardo Leite, porque [as restrições de atividades] novamente atingem em cheio a nossa economia”, reiterou.

“Paralelo a isso, é fundamental que as pessoas tenham consciência da importância de permanecer em casa e sair apenas para atividades essenciais, como a ida ao supermercado ou à farmácia, sempre de máscara”, acrescentou o vice-prefeito Edio Elói Frizzo. “Vamos intensificar a fiscalização do transporte coletivo e reforçar a campanha para que apenas um indivíduo vá às compras.”

(Marcello Campos)

