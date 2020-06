Rio Grande do Sul Saiba o que muda nas quatro regiões gaúchas que receberam bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Atividades não essenciais voltam a sofrer restrições em Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Com vigência a partir desta segunda-feira (15), o novo mapa do “distanciamento controlado” no Rio Grande do Sul traz mudanças em relação a quatro zonas do modelo. O motivo é o agravamento na situação epidemiológica da pandemia de coronavírus, fazendo com que as regiões de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana passem de bandeira laranja (médio risco) para vermelha (alto), com retomada de restrições.

Já a região de Bagé passou de bandeira amarela (baixo risco) para laranja, enquanto a de Santa Cruz do Sul obteve melhora nos indicadores, evoluindo de laranja para amarela. As demais regiões não tiveram alteração na classificação final, sendo que as regiões de Taquara, Pelotas e Cachoeira do Sul permanecem em bandeira amarela. Esta é a sexta rodada do modelo (implantado no começo de maio) e tem validade até o dia 21.

Conforme detalhado neste sábado (13) pelo governador Eduardo Leite, as mudanças decorrem de dois fatores: a contínua piora dos indicadores de propagação e de capacidade do sistema de saúde e a revisão dos indicadores e dos pontos de corte realizada pelo Estado, que tornou o modelo mais sensível à evolução da doença e ampliou as restrições às situações mais críticas da pandemia.

Mesmo com os alertas feitos desde semana passada, o Estado continuou apresentando piora nos indicadores em relação à pandemia. O número de novos registros de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias, comparado à semana anterior, apresentou aumento de 32,8%, passando de 241 para 320. O mesmo se observa com o número de internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em UTIs, que subiu de 280 para 365 internações – crescimento de 30,4%.

“Os indicadores dessas regiões apuram que há um aumento de contágio e menor disponibilidade de atendimento hospitalar”, ressaltou o chefe do Executivo, por meio de pronunciamento nas redes sociais. “Isso não é motivo para pânico, mas um alerta de que precisamos reduzir essa velocidade para evitar que, lá na frente, ocorra um colapso do sistema de saúde.”

O que muda

Em termos gerais, a imposição da bandeira vermelha resulta em diretrizes mais severas que durante a vigência da cor laranja. Uma das determinações é de que apenas estabelecimentos que vendem itens essenciais podem estar abertos, mantendo 50% dos trabalhadores. Já os demais locais de comércio devem ficar fechados.

Restaurantes e lancherias ficam proibidos de receber clientes no local, mas podem atender em sistema de tele-entrega, drive-thru e take-away (“pegue-e-leve”). Nos shoppings, também fica permitido o acesso apenas a serviços essenciais, tais como farmácias, lavanderias e supermercados, que podem operar com apenas 25% dos funcionários. Fora isso, esses centros de compras devem permanecer fechados, sem circulação de pessoas.

As aulas devem ser mantidas de forma remota. Cursos livres, cujo funcionamento seria permitido, com respeito às medidas sanitárias, a partir do dia 15 de junho, devem permanecer fechados, assim como escolas de ensino infantil, fundamental e médio e universidades. Academias, missas e serviços religiosos, clubes sociais ou esportivos (mesmo com atendimento individual) e serviços de higiene pessoal, como cabeleireiro e barbeiro, por exemplo, ficam totalmente vetados.

Produção e serviços relacionados à agricultura, pecuária e produção florestal sofrem redução no teto de operação a 50% dos trabalhadores.

Na administração pública, por sua vez, serviços não essenciais têm limite para o número máximo permitido de trabalhadores ao mesmo tempo no ambiente. Se a equipe for de quatro ou mais indivíduos, essa restrição é de 25%. Já serviços públicos essenciais, como segurança e manutenção de ordem pública, política e administração do trânsito, bem como atividades de fiscalização e inspeção sanitária, não têm a operação afetada com a bandeira vermelha.

Todas as regiões, seja qual for a bandeira na qual está classificada, devem seguir todos os protocolos de prevenção, que incluem uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, higienização dos ambientes e das mãos, uso de equipamento de proteção individual (EPI), afastamento de casos positivos ou suspeitos, teto de ocupação e atendimento diferenciado para grupos de risco.

O modelo de Distanciamento Controlado está dividido em protocolos que devem ser adotados para cada atividade econômica conforme a bandeira semanal. Mais informações podem ser obtidas no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

