Segundo Toffoli, ação ocorrida no sábado "simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas"

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, afirmou neste domingo (14) que a Corte “jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça”.

Na noite de sábado (13), cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifícios em direção ao prédio do Supremo, em Brasília. A ação durou pelo menos cinco minutos. Os manifestantes também ofenderam com xingamentos os ministros da Corte. Não houve registro de feridos ou danos materiais.

Em nota, Toffoli afirmou que, “infelizmente, na noite de sábado, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal, que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas”.