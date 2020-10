Magazine Ângela Ro Ro relembra estupro por tio aos 9 anos: “Brutal”

6 de outubro de 2020

Ângela Ro Ro relembrou em uma entrevista um dos momentos mais duros de sua vida. A cantora de 70 anos falou sobre um estupro que sofreu aos 9 anos, praticado pelo próprio tio.

“Foi brutal. Meu tio não usou o pênis porque era um brocha. Ele tinha trancado a porta do quarto da minha mãe, quando ela não estava, e foi na cama dos meus pais. Tenho sequelas até hoje. Eu não tinha nada de sexy. Ele que era um maluco tarado. Levantei, mesmo sangrando, comecei a limpar para minha mãe não ver vestígios. Só aos 27 anos contei isso para a família. A criança fica tão louca de trauma que não abre a boca”, contou.

A artista relembrou os ataques homofóbicos que sofreu ao se assumir lésbica. “Fui espancada cinco vezes por policiais civis e militares por homofobia e quase sofri uma tentativa de estupro quando tinha 30 e poucos anos na década de 1980. Acho que foi em 1984/85. Eu fui muito espancada, perdi a minha visão do olho direito e tenho apenas 60% da do olho esquerdo, mas eu não tropeço na rua. Quando ando com alguém digo: ‘Olha aí, olha aqui’”, relata.

