Celebridades Adriane Galisteu fala sobre brigas e relacionamento com Ayrton Senna

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

"O fato é que eu era uma menina de 19 anos quando tudo começou e eu vivia puxando ele para umas férias", disse a loira Foto: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu participou de uma entrevista com Junior Coimbra, e revelou vários detalhes de seu namoro de pouco mais de um ano com Ayrton Senna. O tricampeão da Fórmula 1 quase não tirava férias, e isso era motivo de briga entre os dois.

“O fato é que eu era uma menina de 19 anos quando tudo começou e eu vivia puxando ele para umas férias. Eu dizia: ‘Ayrton, você é um cara que é tão grande, tão grande, tão grande, mas que não consegue tirar férias’. Ele não tirava férias nunca. Ele tirava poucos dias em Angra, todo mundo sabe disso.”

A apresentadora também lembra que Ayrton era muito responsável e não conseguia relaxar 100% no tempo livre. “Eu falava assim: ‘Poxa, a gente está viajando, você conhece do aeroporto até o hotel e do hotel até o autódromo, mas não conhece mais nada. Então, a gente tem que saber se divertir também’. E eu ficava buzinando na orelha dele.”

Ayrton morreu durante uma corrida quando ainda namorava Adriane. “Ao contrário do que muita gente imagina, falar dele, para mim, é um prazer enorme. Eu tenho muito orgulho de ter vivido o último ano e meio de vida ao lado dele. Eu tento contar para as pessoas que ele era muito melhor como ser humano do que simplesmente o megacampeão mundial, o tricampeão mundial. Ele era um cara sensacional. Um cara de hábitos simples”, finalizou.

