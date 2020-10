Celebridades Angélica celebra 16 anos com Huck, mas avisa: “Não há fórmula perfeita”

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Primeiro, acho que não existe exemplo de amor. Amor é amor, cada um tem uma forma e um formato de relacionamento", disse a loira Foto: Instagram/angelicaksy “Primeiro, acho que não existe exemplo de amor. Amor é amor, cada um tem uma forma e um formato de relacionamento", disse a loira. (Foto: Instagram/angelicaksy) Foto: Instagram/angelicaksy

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Angélica está completando 16 anos de casada com o apresentador Luciano Huck. Apesar da longa relação, a apresentadora do “Simples Assim”, da TV Globo, disse que não existe “fórmula perfeita” e que prefere não servir de exemplo.

“Primeiro, acho que não existe exemplo de amor. Amor é amor, cada um tem uma forma e um formato de relacionamento. O meu está dando certo porque acho que existe muito diálogo, muito entendimento. São 16 anos juntos com muita conversa e muita admiração. Quando você tem admiração pelo outro, seja numa relação de amizade ou num casamento, você o deixa livre para ser quem é, e o legal é gostar do outro do jeito que ele é”, disse.

“Não acredito que amar é sofrer, como diz aquela música. Acho que o amor está nas coisas boas, é um sentimento que buscamos e vivemos diariamente em várias situações, não só no amor romântico, de homem e mulher, mas no de amigo, de filho, de pai… Ele é, na verdade, prazer, alegria, o grande combustível para esse sentimento de felicidade que tanto a gente fala. Se é um amor sofrido, não é amor, é outra coisa”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades