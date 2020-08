Angélica retomou os treinos presenciais com o personal Chico Salgado neste final de semana. A apresentadora contou nos Stories as medidas de segurança adotadas os para o retorno das aulas.

“A gente ainda está bem longe, mas a pessoa fez teste e veio me dar aula”, contou a loira. “A gente está todo no protocolo: máscara, tapete antisséptico, álcool em gel e tempo”, continuou ela, deixando a barriga à mostra ao usar top e short curto.

“Ao ar livre, que é o mais importante”, completou o profissional. Durante a quarentena, Angélica foi acompanhada pelo personal através de aulas online e mostrou que mantém a boa forma ao posar de biquíni na semana passada.

No sábado (08), Angélica dedicou seu tempo à aula virtual de yoga com o professor Fernando Henrique. Com um conjunto rosa claro, a apresentadora demonstrou elasticidade ao surgir em posições do método e deixar a barriga sequinha à mostra. A mulher de Luciano Huck revelou que a prática era um desejo antigo que ela conseguiu retomar após o crescimento dos filhos.

“Eu sempre quis fazer, mas o tempo não me permitia muito. Fiz durante a gravidez do Joaquim e voltei há uns anos”, contou ela, que já teve a companhia de Eva no exercício. “Aliamos com a meditação. Eu faço porque me sinto bem melhor e também porque entrei nessa fase de começar a olhar mais pra dentro”, continuou Angélica, que pratica yoga uma vez por semana.