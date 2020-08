O fim de semana da cantora Luísa Sonza foi agitado. Na noite do último sábado (08), ela fez uma aparição surpresa, não anunciada, no show do cantor Vitão no Planeta Drive-In, em Curitiba, no Paraná. Juntos, eles cantaram algumas canções, entre elas, o hit “Flores”, primeira parceria oficial entre os dois.

Sonza e Vitão já foram apontados como suposto casal há meses, quando gravaram juntos pela primeira vez. Em abril deste ano, a cantora e Whindersson Nunes anunciaram publicamente a separação.

Desde então, Luísa e Vitão já foram visto juntos algumas vezes, entre elas em um supermercado, mas nenhuma informação de romance entre eles foi divulgada.