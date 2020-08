Dentre os comentários elogiando a maturidade, a influenciadora se deparou com críticas e as rebateu. (Foto: Divulgação)

Mayra Cardi não esqueceu de Arthur Aguiar no Dia dos Pais. Na data comemorada neste domingo (09), a life coach compartilhou uma foto na companhia de Sophia, de um ano, e parabenizou o ator.

Dentre os comentários elogiando a maturidade, a influenciadora se deparou com críticas e as rebateu. “A mãe da Sophia tem e sempre terá respeito pelo pai da filha dela e fará de tudo, incluindo passar por cima de si mesma, para vê-la feliz quantas vezes for necessária. Isso se chama amor”, disparou ela, separada do artista após acusações de abuso e traições no casamento.

Mesmo separada, Mayra Cardi sempre declarou o desejo de ter Arthur Aguiar como pai presente na vida da filha. No mesmo comentário, um internauta disse que a empresária precisava de um “tratamento” e ela rebateu. “O tratamento seria para que? Para que eu não deseje ‘feliz Dia dos Pais’ para os pais dos meus filhos ou para ficar fazendo alienação parental? Porque se for para isso eu prefiro ficar sem tratamento! Entenda: o Arthur ‘já é e sempre será’ pai da Sophia”, afirmou.

Proibida de citar o nome do ex em público, Mayra Cardi continuou explicando: “Pouco importa o que ele foi para a Mayra. A Mayra não o admira, não tem carinho e muito menos respeito pelo Arthur. Eu sei separar os assuntos e, ao meu ver, é assim que tem que ser. Mais amor no seu coração. O Arthur não deixou de ser pai da Sophia só porque foi um péssimo marido”.