Marina Ruy Barbosa se declara ao compartilhar mensagens com o pai: “O melhor”

Além de fotos com Paulo Ruy Barbosa, Marina publicou prints de conversas com ele. (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de fotos com Paulo Ruy Barbosa, Marina publicou prints de conversas com ele

Ao compartilhar mensagens trocadas com o pai em um aplicativo de mensagem, a atriz Marina Ruy Barbosa se declarou e comoveu os fãs em homenagem ao Dia dos Pais neste domingo (09).

Além de fotos com Paulo Ruy Barbosa, Marina publicou prints de conversas com ele. “Obrigada por estar sempre do meu lado. Eu te amo muito. Muito, muito, muito”, declarou. Em resposta, o pai foi sereno, mas ressaltou que sempre busca o melhor para a filha.

“Filha, sempre vou estar do seu lado e sempre vou querer o melhor para você! Algumas vezes pode até parecer que algum conselho, ou opinião, não seja tão boa, ou não seja aquilo que você gostaria de ouvir, mas é sempre querendo o melhor para você, tentando proteger você de alguma forma”, respondeu.