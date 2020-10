Magazine Angelina Jolie é mãe de Peter Pan e Alice em trailer de fantasia

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

"Come Away" traz Angelina Jolie em nova história relacionada à fábulas encantadas. (Foto: Reprodução)

A Relativity Media divulgou o trailer de “Come Away”, que traz Angelina Jolie em nova história relacionada à fábulas encantadas.

Na trama, a estrela de “Malévola” é casada com David Oyelowo (“Selma”) e eles são pais de dois jovens cheios de imaginação, Peter e Alice. Quando o terceiro irmão morre em um acidente, Peter e Alice tentam evitar que seus pais se afundem na depressão por esta tragédia, até se verem divididos entre o lar entristecido e um lugar mais alegre em suas imaginações, que os leva, respectivamente, para a Terra do Nunca e o País das Maravilhas.

O elenco também inclui Anna Chancellor (“Pennyworth”), Gugu Mbatha-Raw (“Uma Dobra no Tempo”), Michael Caine (“Tenet”), Derek Jacobi (“Assassinato no Expresso Oriente”), Clarke Peters (“Jessica Jones”), David Gyasi (“Troia: A Queda de Uma Cidade”) e as crianças Keira Chansa (“The Irregulars”), Jordan A. Nash (“Harlots”) e Reece Yates (“Les Miserábles”).

“Come Away” foi escrito pela estreante em longas Marissa Kate Goodhill e será o primeiro filme live action dirigido por Brenda Chapman, que escreveu e dirigiu “Valente” (2012) para a Disney-Pixar, vencedor do Oscar de Melhor Animação.

Exibido no Festival de Sundance, o filme não empolgou, atingindo apenas 57% de aprovação no Rotten Tomatoes. A estreia está marcada para 13 de novembro nos EUA, mas não há previsão de lançamento no Brasil.

