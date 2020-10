Magazine Ex-modelo e ex-Bond girl Margaret Nolan morre aos 76 anos

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Margaret Nolan e Sean Connery em 007 Contra Goldfinger, em 1964. (Foto: Divulgação)

Morreu a ex-modelo e ex-Bond girl britânica Margaret Nolan. A informação foi divulgada pelo filho dela, Oscar Deeks, ao site TMZ, no domingo (11). Margaret, além da carreira de modelo, também trabalhou no cinema e foi uma Bond girl em 007 contra Goldfinger, com Sean Connery, em 1964, e atuou no filme dos Beatles A Hard Day´s Night.

O diretor Edgar Wright, que escalou Margaret para seu próximo filme, que seria lançado em 2021, lamentou a notícia em seu Twitter. “É meu triste dever informar que a atriz e artista, a magnífica Margaret Nolan, faleceu. Ela estava no meio de tudo que era legal nos anos 60; tendo aparecido com os Beatles, além de ter sido parte do icônico universo de Bond e feito parte do elenco da [série de filmes] Carry On também”, escreveu Wright.

Margaret também estrelou outro megassucesso da década de 1960: A Hard Day’s Night, estrelado pelos Beatles. No longa, ela interpretou uma mulher não identificada em um cassino.

Entre outras obras da extensa carreira de quase 60 anos como atriz estão Crossroads, Agente Secreto, 199 Park Lane, Hugh e Eu, Take a Pair of Private Eyes, The Newcomers, The World of Beachcomber, Brian Rix Presents, Budgie, Fox e Crown Court. Isso sem contar a franquia de filmes de comédia/ação Carry On, como Carry on at Your Convenience (1971), Carry on Matron (1972), Carry on Girls (1973) e Carry On Dick (1974).

Margaret também tentou a carreira como artista gráfica e chegou a fazer algumas exibições fotográficas, mas sempre foi uma artista que brilhava diante das câmeras.

