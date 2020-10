Magazine Fernanda Lima posta foto com os três filhos e diz: “Um viva à pureza”

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Apresentadora celebrou o dia das crianças no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Lima comemorou o dia das crianças com um raro clique dos filhos gêmeos e da filha bebê. “Um viva à pureza das crianças! Que eles consigam construir um mundo mais justo e mais amoroso”, escreveu a apresentadora.

Nos comentários, o registro recebeu elogios de vários famosos.”Não há amor maior”, publicou Gisele Bündchen. “Viva!”, celebrou Patricia Pillar. Carolina Dieckmann elogiou a foto, dizendo: “que lindos”.

As crianças são fruto do relacionamento da gaúcha com o também apresentador Rodrigo Hilbert. João e Francisco tem 12 anos e Maria Manoela faz 1 ano no dia 27 deste mês. Entre algumas idas e vindas no início do relacionamento, os dois apresentadores estão juntos desde 2002.

Corte de cabelo

É a primeira vez que a apresentadora aparece com o novo cabelo, e claro que seus seguidores comentaram. “A foto é linda, mas e este cabelo?”, escreveu uma, questionando se Fernanda havia mesmo cortado as madeixas.

“Cortou o cabelo?”, perguntou outra. “Todos de cabelinho curto?”, questionou mais uma seguidora. Isso porque a apresentadora não falou nada sobre o novo visual.

