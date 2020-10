Magazine Marcelo Adnet é vítima de golpe e faz alerta nas redes sociais

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Humorista explicou que alguém está tentando se passar por ele e disse que vai registrar boletim de ocorrência. (Foto: Reprodução/Instagram)

Marcelo Adnet foi mais uma vítima de golpe. O humorista do Sinta-se Em Casa, disponível no Globoplay, alertou seus seguidores nas redes sociais de que estão se passando por ele através de um celular de São Paulo, com foto, para pedir depósitos bancários em seu nome. No post, Adnet avisa que vai registrar boletim de ocorrência.

“Pessoal, alguém se fazendo passar por mim e uma foto minha está pedindo depósitos em meu nome. Registrarei boletim de ocorrência, não confie”, alertou.

No início deste mês, Fernanda Paes Leme também passou por uma situação parecida e denunciou. A atriz e apresentadora falou sobre os cuidados de não cair em golpes de mensagem pelo celular e ser vítima de quadrilhas especializadas em extorquir dinheiro.

“Atenção amigos e familiares: estão mandando mensagens para alguns dos meus contatos falando que troquei de celular e precisava de dinheiro. Aquela mesma história de sempre. Não caiam nessa! Se receberam alguma mensagem enviada pelo número fazendo algum pedido, liguem, peçam um áudio ou qualquer coisa que comprove. Isso vale não só aos meus contatos. Mas é um alerta a todos Avisem aos seus pais e pessoas próximas que fariam um ‘favor’ desse tipo para você. É muito importante!”, escreveu ela.

O assunto ganhou destaque no Encontro com Fátima Bernardes, e Fernanda Gentil conversou com especialista, que alertou para novo golpe em aplicativo que rouba foto de vítima e finge mudança de número.

Na ocasião, a apresentadora Ana Maria Braga reforçou que bandidos usaram o nome do programa Mais Você para enganar fãs e telespectadores. Ela pediu para que o público preste atenção: “Não entre na conversa e nunca repasse códigos de segurança. Tome cuidado!”.

