Magazine Mansão de Maiara e Maraísa está à venda por 7 milhões de reais

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jardim da mansão da dupla sertaneja. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa colocaram à venda uma mansão que custa a bagatela de R$ 7 milhões. A casa fica localizada em Goiânia e tem dois vizinhos também sertanejos, Marília Mendonça e Leonardo. A informação de que o local foi posto para vender foi dada pela Revista Glamour durante o feriado desta segunda-feira (12).

Segundo a publicação, a mansão conta com dois andares e tem direito até a mármore nos pisos, além de uma piscina e até de um ofurô. Além disso, também está disponível para os moradores um belo jardim que fica na área externa. Maiara e Maraísa adaptaram um cômodo para funcionar como estúdio com direito a superprodução, segundo as fotos postadas.

A entrada da mansão é de pura ostentação e digna de filmes de Hollywood com uma escadaria gigantesca, além de pilares imensos. Já sobre os quartos, embora haja imagens de dois cômodos diferentes, não há informações a respeito da quantidade de cômodos para dormir no lugar. A casa fica num dos condomínios mais luxuosos do Brasil e que recebe diversos sertanejos na cidade de Goiânia.

Sucesso de Maiara e Maraísa

Em 2017, a dupla de hits como Coração Bandido, Aí eu Bebo e Libera Ela confessaram em 2017 que faturavam R$ 300 mil por show nos cachês cobrados. Em 2020, por causa da pandemia do coronavírus, não existe a possibilidade de faturamento com esse tipo de evento, já que aglomeração segue proibida no Brasil desde meados do mês de março.

A crise pegou em cheio o meio sertanejo e, embora não houve informações sobre queda no faturamento de Maiara e Maraísa, muitos cantores do meio tiveram que se adaptar a falta de shows, como Naiara Azevedo que se viu obrigada a demitir parte da equipe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine