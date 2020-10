Celebridades Cantora Lexa é assaltada e fica sem documentos e celular no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Ela estava dentro de um carro, a caminho de um shopping na mesma região, quando criminosos armados cercaram o veículo Foto: Divulgação Ela estava dentro de um carro, a caminho de um shopping na mesma região, quando criminosos armados cercaram o veículo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Lexa foi assaltada, na noite desta segunda-feira (12), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela estava dentro de um carro, a caminho de um shopping na mesma região, quando criminosos armados cercaram o veículo e levaram os pertences dela e dos ocupantes.

A cantora ficou sem a bolsa com todos os documentos e o celular. A assessoria da artista confirmou o assalto e disse, em nota, que Lexa se dirigia para o shopping Via Parque, na Barra, quando o bandido puxou o celular de dentro do veículo que ela estava.

“A cantora encontra-se bem fisicamente, apenas abalada emocionalmente pelo ocorrido”, diz a nota. Não há informações sobre o número de assaltantes e nem quantas pessoas estavam no carro com a cantora.

