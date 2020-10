Celebridades Joelma: “Meu pai era muito violento com a minha mãe”

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora falou sobre relacionamentos tóxicos e recuperação da Covid-19 Foto: Reprodução/Instagram Cantora falou sobre relacionamentos tóxicos e recuperação da Covid-19. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Joelma afirmou já ter convivido com relacionamentos tóxicos em sua família e presenciado cenas de agressão. “Meu pai era muito violento com a minha mãe. Aos 5 anos de idade, vi [meu pai agredindo a minha mãe]. E ela era quem sustentava a casa. Ela sustentava o marido e sete filhos”, afirma. “Lembro dela costurando na máquina com o rosto todo deformado”, diz a cantora, contando que a mãe era costureira.

No bate-papo comandado por Mariana Godoy no Melhor Agora na segunda-feira (12), na Band, Joelma citou que cresceu lado de mulheres fortes. “As mulheres da minha família são muito independentes. Fui mãe aos 15. Natália está com 30 anos”, diz, se referindo à filha mais velha.

Recuperada da Covid-19, Joelma afirmou que ainda nota diferenças no físico. “Fiz muito exercício para os pulmões para que pudesse voltar a cantar e dançar. Meu corpo ainda não voltou ao normal. Fiz tratamentos com produtos naturais. No Pará, tem chá para tudo, né? Tomei muitos chás naturais.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades