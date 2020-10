Celebridades Curada, Sabrina Parlatore fala sobre tratamento de câncer de mama: “Muito sofrido”

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Apresentadora foi diagnosticada com a doença em 2015, e contou como a descoberta precoce foi importante para combater a doença Foto: Divulgação Apresentadora foi diagnosticada com a doença em 2015, e contou como a descoberta precoce foi importante para combater a doença. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Sabrina Parlatore, hoje com 45 anos de idade, tinha 40 quando foi diagnostica com câncer de mama. No mês de outubro, que marca a campanha da prevenção e diagnóstico do câncer de mama, ela ressalta como é bom poder alertar outras mulheres da importância do combate à doença.

A apresentadora falou sobre a importância dos exames preventivos. “Cada outubro é mais uma oportunidade de alertar sobre a importância de se cuidar. Um mês dedicado a isso. Infelizmente muitas mulheres não se cuidam por medo, por deixarem para depois, priorizando outras coisas. E é importante a gente saber que precisamos estar atentas e fazer os exames com regularidade para detecção precoce do câncer de mama. Porque ele surge do nada e pode acontecer com qualquer mulher. Detectando desde o início, as chances de cura são de mais de 95%”, explicou.

Com passagens pela MTV e TV Cultura, Sabrina conta como descobriu a doença. “Todos os anos eu fazia os meus exames: ultrassom da mama ou mamografia, desde os 35 anos. Em maio de 2015, estava no sofá, passando as mãos no colo senti uma bolinha. Não estava fazendo autoexame, não, foi sem querer mesmo. No dia seguinte fui ao médico e fiz todos os exames. Mamografia, ultrassom. Após a biópsia, recebi o diagnóstico. No ano anterior, esse mesmo nódulo já havia aparecido no ultrassom de mama e o laboratório indicou a biópsia. Na época, o médico ignorou essa informação e falou que não devia fazer naquele momento, mas já era câncer. Olha a gravidade da coisa”, lembrou.

Questionada sobre qual conselho daria para as pessoas que tem receio de fazer os exames, temendo o resultado, Sabrina é categórica: “É muito pior, porque depois não terá jeito. A doença fica grave e pode levar a morte. A gente bate na tecla da detecção precoce. Já que tem cura no início, para que deixar para depois? Se a gente se conscientizar, não precisa morrer mais por câncer de mama. Quem tem acesso a saúde, e todos deveriam ter esse acesso com rapidez, tem que fazer, sim, todos os exames adequados a sua idade. Mamografia a partir dos 40 anos, e ultrassom de mamas abaixo dessa idade.”

“Quando recebi o diagnóstico não contei ao público. Apenas falei para família e amigos próximos porque é um momento delicado e particular que estava vivendo. Até eu entender o que significava isso, precisei de um tempo. Não achava que eu contaria depois e nem que levaria a público essa história.”

