Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Amigos relatam que Andressa Suita e filhos seriam base para cantor que já declarou ter aumentado consumo de álcool na quarentena Foto: Divulgação Amigos relatam que Andressa Suita e filhos seriam base para cantor que já declarou ter aumentado consumo de álcool na quarentena. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A separação de Gusttavo Lima, 31 anos de idade, e Andressa Suita, 32 anos, preocupa amigos do cantor. O término do casamento foi confirmado na sexta-feira (09) pela assessoria do cantor. De acordo com a colunista Keila Jimenez, do blog KTV, dois amigos revelaram que estão muito preocupados com o psicológico do cantor e temem que ele comece a beber mais ainda longe dos filhos e de atriz.

De acordo com a colunista, Gusttavo Lima assumiu que estava bebendo muito mais do que normal durante esse período de pandemia. Amigos garantem que a família era como uma base para o cantor, que já teve graves crises de depressão no passado.

Anos atrás, o cantor chegou a interromper a agenda de shows por um tempo para se tratar. O cantor se isolou completamente, teve crises de ansiedade e insônia, cogitando desistir da carreira.

Gusttavo e Andressa se casaram em 2015, depois de três anos de namoro, iniciado em 2012. Eles são pais de Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2. A modelo já não usa a aliança em suas redes sociais e teria deixado a mansão milionária do casal em Goiás para voltar a viver na antiga casa deles, em um condomínio de luxo de Goiânia. As crianças estariam com a mãe.

No Instagram, Andressa e Gusttavo postaram a mesma foto no início de outubro. Em família, os dois com Gabriel e Samuel na porta de um jatinho. O cantor chegou a mostrar os meninos brincando dentro da aeronave em um vídeo compartilhado com os fãs.

