Acontece Anhanguera de Porto Alegre promove 1ª Semana da Mulher

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Evento gratuito reunirá especialistas para o debate de temas como Empreendedorismo e Leis de Proteção à Mulher. Os eventos acontecem na Faculdade Anhanguera de Porto Alegre na Avenida Cavalhada, 4890, Cavalhada, na Capital. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O papel da mulher no mercado de trabalho e seu protagonismo nas organizações serão temas de debate na “1ª Semana da Mulher” evento gratuito, que acontece até o dia 18 de março na Anhanguera de Porto Alegre. A temporada reúne debates em torno de temas como empreendedorismo, psicologia antirracista e feminista, além de violência contra mulher. Para participar, basta fazer a inscrição por meio do link: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” http://bit.ly/3cszPwq.

De acordo com Joel Fernando Borella, diretor da unidade, a proposta é explorar os direitos e as conquistas das mulheres, além da legislação voltada a ampará-las. “O papel da mulher na sociedade já alcançou outro patamar, mas, os desafios ainda são muitos, principalmente em relação ao mercado de trabalho, entre eles, a equiparação entre cargos gerenciais e salários. Esta é uma oportunidade para esclarecer temas que fazem parte da vida de mulheres de todas idades e classes sociais”, afirma.

Programação

Data: 11 de março (quarta-feira)/ 19h30

Tema: Empreendedorismo feminino: desafios e aprendizados na transição de carreira

Ministrante: administradora e instrutora de yoga, Cíntia Suris

Data: 12 de março (quinta-feira)/ 10h

Tema: Uma psicologia antirracista e feminista: é possível?

Ministrante: psicóloga, membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande (CRPRS) e presidenta das Comissões de Relações Étnico-Raciais e Comunicação, Roberta da Silva Gomes

Data: 17 de março (terça-feira)/ 19h30

Tema: Sarau — Dom Casmurro e relações abusivas

Ministrante: mestre em Literatura Brasileira, juíza de Direito designada junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar da capital, doutora Marcia Kern

Data: 18 de março (quarta-feira)/ 19h30

Tema: Vamos meter a colher? Violência contra a mulher e Lei Maria da Penha

Ministrante: defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, Sabrina Hofmeister Nassif

