11 de março de 2020

Foto: Divulgação

A 4ª edição da Temporada Inverno do Acqua Lokos Parque Hotel iniciou no dia 06 de março, já em ritmo acelerado. Aproximadamente 40 atrações poderão ser conferidas pelos mais diversos públicos. Considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, o parque gaúcho é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Quem visitar o empreendimento, nos meses de março e abril, receberá um bônus com o funcionamento dos brinquedos da Área Aquática: Piscina com Ondas, Kamikaze 22m e Free Fall.

Na Área Diversão, além das atividades no Palco Encantado, 11 atrações estão à disposição: La Inversa; Chuá Mountain; Mad Montanha; Roda do Sol; Vento Minuano; trenzinho; Minhocoloko; Barco Pirata; playground infantil; espirobol e slackline.

Para quem busca um contato mais próximo junto à natureza estão confirmadas as atrações na Área Fazenda: passeio a cavalo; passeio de charrete; galpão dos animais; campo de futebol; quadra de vôlei; horta; chimarródromo; cancha de bocha e playground.

Para os que optarem pela hospedagem no Hotel Acqua Lokos estão disponíveis: hall; sala de TV; Lago das 7 Ilhas; piscinas ao ar livre, adulto e infantil; hidromassagem; Bar Molhado; Palco Sonhos; sala de jogos; bicicletas para passeio; trilha na mata; Deck do Lago; playground; slackline; espirobol; cancha de bocha; croquet; badminton e espaço Zen. O público também poderá se divertir com as incríveis atrações Top Fun (atividades opcionais não inclusas no passaporte e pagas à parte): Casa do Terror; Parede de Escalada Radical; Desafio Noturno; quadriciclos; Tiro ao Alvo; Arvorismo; Tirolesa e Paintball.

Conforme a diretora do Acqua Lokos Parque Hotel, Jomara Souza, a empresa tem buscado constantemente melhorias em seus processos. “Com o interesse crescente pela “estação seca”, a cada ano nos dedicamos ainda mais para que a Temporada Inverno se consolide como uma excelente alternativa de entretenimento, tanto para as pessoas que moram no litoral, quanto aos turistas que nos visitam nessa época do ano”, afirma.

Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 22 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2021.

