11 de março de 2020

Foto: Divulgação

O secretário-Chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o deputado estadual, Frederico Antunes, são os palestrantes convidados da reunião-almoço do LIDE RS, que será realizada na próxima sexta-feira (13/3), no Hotel Sheraton Porto Alegre. O encontro terá como tema o “O Rio Grande do Sul Pós Reformas e As perspectivas para 2020”.

Segundo o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, a proximidade dos empresários com o governo do Estado representa evoluir na articulação de ações que possam trazer um ambiente mais saudável de negócios para o Rio Grande do Sul. “ É importante que tenhamos um estado menos inchado, burocrático e com menos entraves na economia. Será muito importante ouvirmos as ações propostas pelo Governo Estadual para 2020 e com um bom diálogo, entre setor privado e gestores públicos, será muito mais fácil retomarmos a curva de crescimento e investimentos para o Rio Grande do Sul”, afirmou

Almoço-debate Lide RS/ 13, sexta-feira, das 12h às 14h30/ Hotel Sheraton de Porto Alegre, sala Mercosul

