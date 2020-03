Acontece Em 2019, foram inauguradas 39 lojas unidades da rede Casa de Bolos em todo país

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A expansão auxiliou no resultado da Casa de Bolos, rede pioneira no segmento de bolos caseiros, onde a receita cresceu 15% e contou com a abertura de 39 novas unidades em 2019, ultrapassando o número de 370 lojas no país, tendo destaque para os estados de Minas Gerais (4), Paraná (3) e Pernambuco (2), além da segunda unidade na região Centro-Oeste, onde pretende ampliar sua presença. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na última sexta-feira (06), a Associação Brasileira de Franchising – ABF divulgou os dados consolidados do balanço do desempenho do setor de franquias no País. Pela compilação do 4º trimestre de 2019, o ritmo de crescimento dos últimos anos foi mantido, com 8,1% ante o mesmo período de 2018. Neste tempo, o faturamento total do mercado de franquias passou de R$ 174,843 bilhões para R$ 186,755 bilhões.

Entre os fatores que impulsionaram o bom desempenho do setor estão a continuidade dos planos de expansão das redes que cresceram cerca de 4,7%, totalizando 160.958 operações no Brasil. Entra ainda no cômputo deste resultado, o esforço das franqueadoras para continuar expandindo, seja através da oferta de formatos de negócios mais enxutos que requer um investimento menor ou pelo movimento de interiorização e também do lançamento de novas marcas. O reaquecimento, ainda que moderado, da economia, favoreceu o segmento de alimentação, que registrou um aumento de 5,6% no faturamento.

No Mr. Fit, maior franquia de alimentação saudável do país, o faturamento em 2019 bateu a casa dos R$ 45 milhões e um dos fatores que contribuiu para o ganho foi a oferta de microfranquias, modelos de negócios mais baratos para os interessados em empreender, mas que não conta com muito recurso financeiro. A rede inaugurou também modelos de lojas físicas no Paraná (3), Minas Gerais (4), Rio Grande do Sul (3), e uma nova unidade nos estados do Ceará, Mato Grosso e Pernambuco.

Com 10 anos completos, o Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes, também abriu novas operações e somou 31 lojas no final de 2019. Agora, a marca que espalha o lifestyle carioca pela cidades fluminenses, também pode ser encontrada nos estados de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.

Estreantes no franchising, a Slice Cream, primeira rede de gelato fatiado, e a Pizza Prime, marca fundada em 2001 na capital paulista, são duas franquias de alimentação que tiveram seus nomes expostos na vitrine da ABF e com isso, puderam em 2019, abrir lojas nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Assim como o Bendito Cookies, considerada a franquia mais gostosas da cidade do Rio de Janeiro, que, depois de inaugurar seis unidades, promete dar sequência ao seu plano de expansão em 2020.

