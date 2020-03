Acontece Exportação de salmão e truta chilenos ao Brasil cresceu 3,46% no último ano

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Foto: Ján Sokoly - Creative Commons

Em 2019, de janeiro a dezembro, as exportações chilenas de salmões e trutas ao país chegaram à cifra de US$ 590,9 milhões, um crescimento de 3,46%, em relação ao ano de 2018. Já com relação ao montante de toneladas exportadas, o aumento foi de 11,5% em 2019 em comparação a 2018, com 95.511 toneladas. Atualmente, 99% do salmão fresco consumido no Brasil é de origem chilena.

A informação é do ProChile Brasil, com base em estatísticas oficiais de comércio exterior, disponibilizadas no site Comex Stat, do Ministério da Economia do Brasil. Ainda segundo o ProChile, a expectativa de crescimento das importações brasileiras de salmão e truta do Chile, em 2020, é de cerca de 3,0%.

Desde 2012, quando a marca Salmón de Chile foi lançada no mercado brasileiro, o produto tem se destacado por sua qualidade e sabor incomparáveis. Características que atraíram a confiança do consumidor brasileiro, que também aprecia a versatilidade do produto. O salmão, além de ser um peixe de bonita aparência e sabor genuíno, é rico em Ômega 3 (ácido graxo poli-insaturado, essencial para a manutenção da saúde neurológica dos humanos).

