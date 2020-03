Acontece A força das mulheres promovendo o crescimento do varejo gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

28 CDLs do Rio Grande do Sul são comandadas por representantes do sexo feminino com garra, determinação e muita sabedoria Foto: Reprodução Foto: Reprodução

São 28 mulheres enfrentando um grande desafio: presidir uma Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no Rio Grande do Sul. Com garra, determinação, sabedoria e muita força de vontade, elas mostram o quanto a força feminina ajuda a promover o desenvolvimento do varejo em suas cidades.

Além da dedicação à família e ao meio empresarial, dirigindo suas empresas, comandar os rumos das entidades que presidem é mais uma empreitada em um dia a dia extremamente atarefado.

Presidente da CDL Arroio do Meio, a empresária Leonísia Kunzler destaca que desde o início de sua gestão, em 2018, tem buscado trabalhar a questão da qualificação não apenas da entidade, mas do varejo do município como um todo.

– A qualificação profissional, a excelência no atendimento, a busca constante de conhecimento, são itens imprescindíveis para a diferenciação da empresa e a manutenção de seus colaboradores. A CDL Arroio do Meio disponibiliza cursos, palestras, consultorias em gestão e qualificação profissional por entender que são áreas essenciais para o desenvolvimento e permanência dos negócios – ressalta Leonísia.

Um nome referencial no Movimento Lojista gaúcho, a empresária Maria Emma Mendes Lippolis, comanda os rumos da CDL Jaguarão há 11 anos. Ela atua no varejo desde os 12 anos de idade e, trabalhando a vida inteira no comércio, conseguiu ocupar um espaço onde os homens geralmente tinham a preferência para atuarem como gestores.

– Meu trabalho como presidente da CDL Jaguarão mostra que nós, mulheres, temos totais condições de estar à frente de uma entidade varejista. Me dediquei muito a questão do projeto das fronteiras gêmeas, lutei pela implantação dos free shops nas cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul e tenho muito orgulho destas conquistas – avalia Maria Emma.

Também na fronteira gaúcha atua a presidente da CDL Itaqui, empresária Verônica Marques, que está no cargo desde junho de 2019. Primeira mulher a presidir a tradicional entidade, ela se destaca por sua competência e comprometimento com a melhora do comércio varejista do município. Formada em pedagogia, optou por atuar no ramo empresarial há quase dez anos.

– A minha gestão conta com o apoio irrestrito de diretores qualificados e parceiros do trabalho que realizamos. Unidos e comprometidos promovemos o envolvimento comunitário e a ampliação dos benefícios oferecidos aos nossos associados – fala Verônica Marques.

– É muito gratificante observamos a presença forte das mulheres no Movimento Lojista gaúcho. Elas exercem suas tarefas de maneira muito eficiente em seus empreendimentos e, ainda, conseguem conciliar isso com a vida familiar. São merecedoras de todos os elogios e aplausos de nossa parte – registra o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Presidente da CDL Jaguarão há oito anos, Maria Emma Mendes Lippolis tem 72 e trabalha no varejo desde os doze anos. A empreendedora relata que o machismo sempre existiu, mas que sempre demonstrou sua capacidade trabalhando e demonstrando que é tão profissional quanto qualquer homem.

As 28 entidades afiiadas à FCDL-RS comandadas por mulheres e suas respectivas presidentes são as seguintes:

Ametista do Sul – Andreia Cristina Vacarim;

Anta Gorda – Amanda Casagrande;

Arroio do Meio – Leonísia Kunzler;

Arvorezinha – Ana Ligia Lasta Pinto;

Barra do Ribeiro – Vera Lucia Marques Nogueira;

Barros Cassal – Rosemara Alice Faqui;

Bossoroca – Flávia Wesz Nascimento;

Cambará do Sul – Rosileia Vieira;

Campinas do Sul – Priscila Battisti;

Carlos Barbosa – Mariza Versteg Dalmas;

Cruz Alta – Suzana Dornelles Batista;

Erechim – Rosangela Spiazzi Truylia;

Erval Grande – Terezinha Fátima Zanoni;

Guaporé – Gladis Bosio Zanette;

Ilópolis – Luzia Tomasini Carlesso;

Itaqui – Verônica Marques Assumpção;

Jaguarão – Maria Emma Mendes Líppolis;

Nova Araça – Jussara Frasson Sotili;

Nova Hartz – Tatiane Pietrobelli Pereira;

Paim Filho – Terezinha de Paula Pereira;

Planalto – Clecir Antonia Russi;

Redentora – Loiva Duarte Signore;

Rolante/Riozinho – Carla Daiana Lindol Schonardie;

São Marcos – Marta Ballardin Miotto;

São Sebastião do Caí – Renata Schaffer;

Sapiranga – Clarice Teresinha Strassburger;

Vale Real – Graciele Feltes;

Vila Flores – Neide Camera Costella

