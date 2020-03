Acontece Méqui apresenta Marcoach: o coach contra o perrengue para quem ama muito pagar pouco

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Campanha traz dicas bem-humorados para quem deseja aproveitar as melhores ofertas do Méqui

O personagem Marcão, que estrelou as campanhas da plataforma de promoções do Méqui voltou. Agora, como o Marcoach, um especialista em aproveitar as melhores promoções do Méqui, que, no melhor estilo coach, irá compartilhar dicas para quem ama comer bem, pagando pouco.

A campanha digital reforça como o Méqui é uma marca democrática e acessível a todos, estando cada vez mais próxima do seu consumidor em seus variados momentos de consumo. A nova fase da plataforma “Amo Muito Pagar Pouco” tem como principal objetivo mostrar de maneira divertida a variedade de ofertas que a rede oferece.

A estreia acontece nas redes sociais da marca e além do filme, contará com interações em tempo real, respondendo aos comentários da audiência. O Marcoach também terá um perfil no LinkedIn, criado especialmente para a ação. Assista aqui ao filme.

“No Méqui fazemos questão de oferecer opções para todos os gostos. Seja na hora da indulgência ou quando que você quer matar a #FomeDeMéqui pagando pouco. Com essa campanha, queremos explorar de maneira divertida todas as opções que criamos para que nossos consumidores possam aproveitarprodutos que só nós podemos oferecera preços acessíveis”, explica João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

