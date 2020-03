Acontece Esclareça suas dúvidas e envie corretamente seu Imposto de Renda 2020 para Receita Federal

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Estácio/RS oferece atendimento gratuito para quem vai fazer a declaração do IR Pessoa Física Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) irá até 30 de abril. As três principais novidades de 2020 são: a receita federal fará a restituição em cinco lotes, de maio a setembro, diminuindo o prazo de espera; a segunda é que quem recebeu acima de 200 mil reais no ano passado terá que informar o número do recibo da declaração do IR do ano anterior; e a última mais polêmica é o fim da dedução do INSS do empregador doméstico.

O Núcleos de Apoio Fiscal (NAF) de Ciências Contábeis da Estácio/RS está a postos para tirar dúvidas dos cidadãos e ajudar os contribuintes, dando esclarecimento, preenchendo o documento e enviando a declaração. Todas as pessoas que forem ao NAF sairão de lá com um kit completo: recibo e comprovante de declaração. Os atendimentos são realizados às segundas e terças-feiras, das 19h às 20h30, na Unidade Porto Alegre da Estácio/RS (Rua Marechal Floriano Peixoto, 626).

Como este ano os lotes das restituições serão menores, Claudia Marchiotti, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis da Estácio, dá uma dica valiosa para os contribuintes: – Quem declarar o IR mais rápido poderá receber nos lotes iniciais, respeitando o período de maio a setembro, uma vez que os lotes serão mais curtos, portanto não é recomendável deixar a declaração para última hora.

Segundo Claudia Marchiotti, essa atividade é de grande importância para o corpo discente, pois os estudantes têm a chance de reunir teoria e prática e a instituição de ensino superior também cumpre seu papel social. Nos NAFs da Estácio – que têm parceria com a Receita Federal do Brasil – professores e alunos do curso de Ciências Contábeis atenderão gratuitamente quem tem dificuldade de fazer seu próprio IRPF 2020 e também ajudarão no envio do documento para o órgão.

“Nesta época do ano, nossos estudantes têm a oportunidade de vivenciar a profissão que escolheram e fazer o atendimento ao público de forma bem humanizada. Esse é o aprendizado que eles vão levar para a sua vida profissional. Com a iniciativa transformamos vidas”, afirma a gestora.

