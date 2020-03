Acontece Novo portfólio de batons Make B. traz alta cobertura na primeira aplicação e fórmula com ácido hialurônico

10 de março de 2020

O Boticário renova sua linha com tonalidades e acabamentos que prometem maior duração e fidelidade de cor em diferentes tons de pele

Já pensou se você pudesse comparar 200 batons diferentes, para reunir em um só as características que você mais gosta? Foi assim que O Boticário chegou ao novo portfólio de batons de Make B. Após meses de testes, pesquisas com duas centenas de opções de produtos, e mais de 1.400 consumidores ouvidos, a marca reuniu as melhores tecnologias do mundo para desenvolver uma nova fórmula. Além de alta coberta já na primeira aplicação, os novos batons trazem ácido hialurônico, garantindo uma hidratação mais profunda e lábios macios por mais tempo.

O novo portfólio de Make B. está no mercado a partir de hoje, 9 de março, e traz 53 tons – 24 delas novas cores e outras 29 queridinhas conhecidas da marca – com diferentes texturas: batom em bala mate, hidratante e cremoso, batom líquido mate, diamond, metálico e gloss labial. Os segredinhos por trás desses lançamentos? Uma potente carga de pigmentos proporciona altíssima cobertura já na primeira aplicação, além de maior duração e fidelidade da cor em diferentes tons de pele. Todos com fórmula 100% vegana.

“A duração do batom, o conforto na aplicação e a alta cobertura são algumas das principais exigências das consumidoras em termos de batom. As novas fórmulas de Make B. atendem a esse desejo, entregando alta performance em cores e acabamentos para todos os gostos”, explica o Gerente de Maquiagem do Boticário, Gustavo Dieamant. “Além disso, o ácido hialurônico atua diretamente no preenchimento dos vincos nos lábios, promovendo hidratação profunda e ajudando a manter os lábios macios por mais tempo.”

Os batons continuam na mesma embalagem. Mas no caso das versões em bala, um novo formato, com extremidades mais retas, ajuda a delimitar o contorno e proporcionam maior controle durante a aplicação.

Conheça abaixo um pouco mais sobre o efeito e acabamento de cada um deles, escolha o seu favorito e se jogue no melhor estilo #NãoPrecisoMasQuero.

Batom Mate

Tem efeito mate confortável, alta cobertura logo na 1ª aplicação, duração de 8h e não craquela.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 46,90

12 opções de cores (4 novas): Hot Brown; Red Supreme; Impulsive Nude; Nude Renda; Taupe Cool; Very Berry; Rose Fabulous; Red Carpet; Ultimate Berry; Brown Stone; Lady Rose e Malva Cool.

Batom Cremoso

Tem alta cobertura, hidratação por até 24h e duração de 8h.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 39,90

15 opções de cores (04 novas): Fashion Berry; Mystic Red; Nude UP; Rosa Cashmere; Brown Brown; Coral Cool; Fantasy Rouge; Soft Nude; Revolution Rouge; Red Unique; Revolution Red; Revolution Brown; Sweet Rose Deep Nude e Nude Malva.

Batom Hidratante

Novidade no portfólio de Make B., ele tem efeito natural, hidratação por até 48 horas e possibilita a construção de cor em camadas.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 45,90

Cores: Rose, Red, Nude, Wine.

Batom líquido mate

Tem efeito mate confortável, alta cobertura na 1ª aplicação, hidratação por até 24 horas, não craquela, com acabamento aveludado.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 49,90

9 opões de cores (2 novas): Deep Brown; Wine Up; Taupe Chic; Orange Punch; Exotic Rose; Dark Rouge; Elegant Rose; Dark Malva e Red Boost.

Batom líquido Diamon

Multifuncional, ele pode ser usado também nas pálpebras ou têmporas, como sombra e/ou iluminador. Traz acabamento ultra luminoso, alta cobertura na 1ª aplicação e mantém a hidratação dos lábios.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 49,90

3 cores: Luxury; Platinum e Fantasy.

Batom líquido metálico

Tem efeito metálico confortável, alta cobertura na 1ª aplicação, duração de 08h e mantém a hidratação dos lábios.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 49,90

7 opções de cores (4 novas): Wine Full; Power Red; Nudesire; Pure Rose; Taupe Glam; Flowered e Fashion Peach.

Gloss labial

Também novidade do portfólio, tem efeito natural, textura leve – não pegajosa – e hidratação por até 24h.

Fórmula vegana

Preço sugerido: R$ 49,90

3 novas cores: Rose Lover; Urban Wine; Sweet Nude.

Boti Recicla

Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

