Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A Itaipava Premium agora é a Itaipava Premium Puro Malte. A nova versão, sem cereais não maltados, chega ao mercado para agradar o novo hábito cervejeiro dos brasileiros. O puro malte vem ganhando as gôndolas do país e já se tornou o segmento que mais cresce, com 21,3% de participação nacional.

“Estamos criando um grande portfólio de rótulos que possam garantir um desempenho sustentável a longo prazo”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda do Grupo Petrópolis. “A Itaipava Premium Puro Malte surge como uma opção para quem quer sabor, sem perder a leveza. Nossa nova cerveja chegou para tornar o Verão ainda mais 100%”, complementa.

Criada após pesquisas e testes, a Itaipava Premium Puro Malte mantém a leveza e refrescância característica da Itaipava, com gosto mais encorpado e levemente mais amarga. A cerveja é produzida apenas com água, lúpulo, fermento e malte, proveniente da cevada. Outro ponto positivo é o tempo extra de maturação, que garante a alta qualidade dos aromas e sabores.

A expectativa é que, até o próximo ano, a Itaipava Premium Puro Malte conquiste o mercado de puro malte. Em janeiro de 2020, a categoria cresceu 50% em volume em comparação ao mesmo mês do ano anterior. “O brasileiro tem optado pelas puro malte em várias ocasiões de consumo, tanto em bar como no autosserviço”, afirma Cassandre. “Analisando os bons resultados do Grupo, a perspectiva segue positiva para este ano no segmento que cresceu 20% em volume frente 2018”, reforça.

Atualmente, a Itaipava, com seis versões disponíveis, está consolidada como a terceira cerveja mais vendida em todo o país, com 9,2% de share no mercado. Além da Itaipava Premium Puro Malte, o Grupo Petrópolis possui as marcas Petra Origem, Cacildis e Black Princess Gold no segmento de cervejas puro malte.

