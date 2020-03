Acontece Rio Grande mantém liderança entre as seguradoras da Região Sul

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

"Estamos constantemente expandindo nossa atuação, nos tornando cada vez mais relevantes como agentes de estabilização econômica para a sociedade gaúcha”, afirma César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Em um ano de importantes avanços, a Rio Grande Seguros e Previdência conquistou o melhor resultado financeiro de sua história. Criada a partir de uma joint venture que soma as capacidades de duas empresas especialistas em seus segmentos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), uma das maiores instituições financeiras do país e líder no mercado regional, e a Icatu Seguros, a maior entre as seguradoras independentes, considerando o consolidado das linhas de negócio, a companhia fechou 2019 como a maior seguradora da Região Sul.

Com lucro líquido de R$ 95,7 milhões, um aumento de 17% em relação a 2018, a empresa encerrou o ano com faturamento total de R$ 1,1 bilhão, um crescimento de 49% comparado a 2018. O segmento de Vida registrou R$ 597,3 milhões em prêmios emitidos, um avanço de 17% em relação ao ano anterior. Já em Previdência, as reservas ultrapassaram a marca de R$ 1,1 bilhão, uma alta de 70% em comparação a 2018.

Atenta às novas formas de consumo da sociedade, no último ano a seguradora realizou investimentos em inovação para otimizar a experiência digital de seus segurados. Mais moderna, intuitiva e com opções de autoatendimento, a nova Área do Cliente reúne as informações de todos os produtos em um só lugar. Outra novidade no universo online foi a inclusão dos produtos da Rio Grande nos canais Mobile Banking e Internet Banking do Banrisul, tornando a consulta por informações muito mais prática para o usuário.

Ainda em 2019, a Rio Grande iniciou a reformulação de seus cursos da plataforma de ensino a distância (EAD) e deixou seu portfólio ainda mais completo com o lançamento de produtos de Vida e soluções em Previdência. Hoje, 1,7 milhão de clientes contam com as soluções financeiras da companhia.

“Indenizamos mais de 16 mil famílias ao longo do ano. Somos uma empresa sólida e de referência no mercado e com um grande potencial de crescimento. Estamos constantemente expandindo nossa atuação, nos tornando cada vez mais relevantes como agentes de estabilização econômica para a sociedade gaúcha”, afirma César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência.

